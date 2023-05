Makelaarsorganisatie NVM zoekt nieuwe investeerder voor Funda

Makelaarsorganisatie NVM zoekt een partij die een belang in huizenwebsite Funda wil nemen. Daarmee zouden certificaathouders van Funda, een soort aandeelhouders zonder stemrecht, de mogelijkheid krijgen om hun certificaten te verzilveren en uit te stappen. De stap volgt op een proces met een bemiddelaar naar aanleiding van de ruzie die jaren speelde tussen de certificaathouders van Funda en de NVM.

Het conflict draaide om de toekomst van Funda en zijn strategie. De certificaathouders drongen er lang op aan dat er een nieuwe investeerder zou instappen of dat Funda naar de beurs zou gaan. De huizenwebsite zou zijn diensten daarbij moeten uitbreiden naar bijvoorbeeld hypotheek-, belasting- en energieadvies. Maar de makelaarsorganisatie, die een meerderheid van de aandelen in Funda bezit, zag daar weinig in.

Ook de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam boog zich over de kwestie. Die besloot vorig jaar dat er een onderzoek moest komen naar het beleid en de gang van zaken bij Funda. Maar dat besluit is volgens de NVM aangehouden omdat de partijen onder begeleiding van een bemiddelaar in overleg waren getreden.

Het is nu de bedoeling dat ge├»nteresseerde partijen een bod kunnen uitbrengen voor het kopen van een minderheidsbelang in Funda. “We wachten dit vertrouwelijke proces af. Daarom valt er op dit moment niets meer over te zeggen. Zodra deze fase in het proces is afgerond, komen we met nadere mededelingen”, laat de NVM weten.