Omzet in bouw met 12 procent gestegen, vooral door hogere prijzen

De omzet in de bouwsector is in het eerste kwartaal van dit jaar met 12 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de Nederlandse bouw. Volgens het bureau is die stijging vooral te danken aan hogere prijzen. Bouwbedrijven berekenen de hogere kosten voor bijvoorbeeld materialen en personeel door aan klanten.

Het CBS stelt verder dat het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal ruim een kwart lager dan een jaar eerder. Voor 12.000 te bouwen woningen werden vergunningen afgegeven, het laagste aantal sinds het tweede kwartaal van 2016.

Verder gingen in de eerste drie maanden van dit jaar 92 bouwbedrijven failliet. Dat waren er een jaar eerder nog 77. Het aantal faillissementen is nu al vier kwartalen op rij aan het stijgen. Volgens het CBS kwamen de meeste faillissementen voor bij de gespecialiseerde bouw (52).