Aston Martin maakt koerssprong op beurs na Chinese investering

De Britse sportwagenfabrikant Aston Martin is donderdag flink meer waard geworden op de Londense aandelenbeurs. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het Chinese autoconcern Geely zijn belang in het Britse bedrijf wil verdubbelen en het aandeel beleefde een koerssprong van 12,5 procent. De stemming op de Europese beurzen was sowieso goed op Hemelvaartsdag. De hoop op een spoedig akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid zorgde daarbij voor optimisme.

Aston Martin, onder meer bekend omdat de fictieve Britse spion James Bond in veel films in auto’s van het merk reed, meldde dat Geely omgerekend zo’n 270 miljoen euro uittrekt om zijn belang uit te breiden tot 17 procent. De deal, voor Aston Martin interessant in verband met het oog op verkopen in de omvangrijke Chinese markt, maakt van Geely de op twee na grootste investeerder in het Britse merk. Nummer één op die lijst is nog altijd de Canadese zakenman Lawrence Stroll en nummer twee is Saudi-Arabië. Dat land stak vorig jaar veel geld in Aston Martin via zijn staatsinvesteringsfonds.

Ook chipbedrijven als ASML, Besi en ASMI waren in trek op de beurs. Zij wonnen tot meer dan 5 procent in de lijst met Amsterdamse hoofdfondsen. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat het Amerikaanse chipbedrijf Micron Technology met steun van de Japanse overheid de komende jaren miljarden gaat investeren in de ontwikkeling van nieuwe chips in Japan. Geholpen door de koerswinsten van de chipbedrijven steeg de AEX-index met 0,9 procent tot 765,28 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 938,24 punten en de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,3 procent.

In Frankfurt klom Deutsche Bank bijna 1 procent. De grootste bank van Duitsland betaalt 75 miljoen dollar om een rechtszaak te schikken waarin slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein de bank beschuldigden van het faciliteren van zijn misbruikpraktijken. In Londen zakte het Britse modemerk Burberry dik 5 procent na tegenvallende resultaten. BT ging met ongeveer hetzelfde percentage onderuit. Het Britse telecomconcern wil zijn personeelsbestand in de komende zeven jaar met ruim 40 procent verminderen om kosten te besparen. Bij het bedrijf werken momenteel zo’n 130.000 mensen.

De euro was 1,0774 dollar waard, tegen 1,0828 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent in prijs tot 71,94 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 75,98 dollar per vat.