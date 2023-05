ASMI en ASML stuwen AEX naar hoogste niveau sinds februari

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag verder omhoog en keerde voor het eerst sinds februari terug boven de 770 punten. De opmars werd opnieuw aangevoerd door de chipbedrijven ASMI, ASML en Besi, die al sinds de laatste week van april een sterk herstel laten zien.

De hoop op een spoedig akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid bleef daarbij zorgen voor opluchting op de beurzen. Een gevreesde wanbetaling van de Verenigde Staten, die wereldwijd voor grote financiƫle onrust zou kunnen zorgen, lijkt daarmee te worden voorkomen.

De aandacht gaat verder uit naar de driedaagse top van de leiders van de G7 (zeven rijke landen en de Europese Unie) in het Japanse Hiroshima. Op de top worden nieuwe sancties tegen Rusland en de handelsbetrekkingen met China besproken.

Ook wordt gelet op de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die later op de dag een toespraak houdt. Beleggers zijn vooral benieuwd of hij iets zal zeggen over de toekomstige rentestappen. Bij het laatste rentebesluit begin mei hintte Powell er nog op dat de Federal Reserve mogelijk klaar was met het verhogen van de rente.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 770,46 punten. De laatste keer dat de hoofdindex boven de 770 punten noteerde was op 16 februari. Op die dag werd op 777,58 punten de hoogste tussentijdse stand van dit jaar aangetikt. De MidKap klom ook 0,7 procent, tot 944,38 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.

De DAX in Frankfurt, die op het hoogste niveau staat sinds januari vorig jaar, won 0,6 procent. De Duitse graadmeter kruipt daarmee richting de hoogste stand ooit. Die werd op november 2021 bereikt.

ASMI, ASML en Besi stegen tot 2,8 procent. Betaalbedrijf Adyen volgde met een plus van 1,7 procent. Ook staalfabrikant ArcelorMittal en verzekeraar NN Group wonnen meer dan 1 procent. Techinvesteerder Prosus sloot de rij in de AEX, met een min van 0,7 procent.

IMCD klom 0,1 procent na een kleine overname. De chemicaliƫndistributeur koopt het in Maleisiƫ gevestigde distributiebedrijf Euro Chemo-Pharma en diens dochteronderneming Biofresh Green. In de MidKap steeg Air France-KLM 2,5 procent. Analisten van Redburn haalden de luchtvaartcombinatie van hun verkooplijst af.

De euro was 1,0795 dollar waard, tegen 1,0774 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent in prijs tot 72,58 dollar. Brentolie werd ook 0,9 procent duurder, op 76,55 dollar per vat.