Chipbedrijven als Besi en ASML weer winnaars op Amsterdamse beurs

Chipbedrijven als ASMI, Besi en ASML hoorden vrijdag net als een dag eerder bij de winnaars op de Amsterdamse aandelenbeurs met plussen tot bijna 2 procent. De stemming was over de gehele linie vrij positief. De hoop op een spoedig akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid bleef daarbij zorgen voor opluchting op de beurzen.

De chipbedrijven wonnen donderdag al tot meer dan 5 procent. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat het Amerikaanse chipbedrijf Micron Technology met steun van de Japanse overheid de komende jaren miljarden gaat investeren in de ontwikkeling van nieuwe chips in Japan. Vrijdag was de chipsector opnieuw in het nieuws. De Britse overheid wil 1 miljard pond investeren in de binnenlandse chipsector. Daarmee moet het Verenigd Koninkrijk zijn rol vergroten binnen de wereldwijde industrie voor halfgeleiders, die worden gebruikt in zeer uiteenlopende producten, van auto’s tot smartphones en wasmachines.

De AEX-index op Beursplein 5 ging 0,2 procent hoger de handel uit op 767,10 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 942,70 punten en de beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent. De DAX in Frankfurt won 0,7 procent.

Verder was er nog kleiner bedrijfsnieuws. IMCD zakte 0,4 procent na een kleine overname. De chemicaliëndistributeur koopt het in Maleisië gevestigde distributiebedrijf Euro Chemo-Pharma en diens dochteronderneming Biofresh Green.

In Londen verloor Tesco bijna 1 procent. De voorzitter van de Britse supermarktketen, John Allan, legt zijn functie voortijdig neer. Hij heeft aangekondigd bij de aandeelhoudersvergadering van volgende maand, anders dan eerder gemeld, niet op te gaan voor een herbenoeming omdat claims van ongepast gedrag aan zijn adres het bedrijf in een verkeerd daglicht zouden plaatsen. Eerder deze maand meldde de krant The Guardian dat Allan werd geconfronteerd met beschuldigingen van ongepast gedrag van vier vrouwen.

De euro was 1,0818 dollar waard, tegen 1,0774 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent in prijs tot 71,28 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 75,46 dollar per vat.