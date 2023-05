Nikkei op hoogste stand sinds 1990, Alibaba zakt in Hongkong

De aandelenbeurs in Tokio zette vrijdag de opmars voort en bereikte het hoogste niveau sinds augustus 1990. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street. De stemming werd daarbij gesteund door de hoop dat er spoedig een akkoord wordt bereikt over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid, waarmee wanbetaling van de Verenigde Staten wordt voorkomen.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, noteerde in het laatste uur van de beurshandel 0,8 procent in de plus op 30.822,20 punten en stevent daarmee af op de zesde winstbeurt op rij. Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de inflatie in Japan in april is toegenomen tot 3,5 procent, van 3,2 procent in maart. Dat was conform de verwachting van economen. Sony daalde 0,9 procent. Donderdag won het Japanse techconcern nog ruim 6 procent na de aankondiging van een mogelijke beursgang van zijn financiële tak en een aandeleninkoopprogramma.

Ook ging de aandacht uit naar de driedaagse top van de leiders van de G7, de zeven rijke democratieën en de Europese Unie, in het Japanse Hiroshima. De top wordt naar verwachting gedomineerd door discussies over nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne en de handelsbetrekkingen met China.

De andere belangrijke aandelenmarkten lieten ook overwegend winsten zien. De Kospi in Seoul dikte 0,8 procent aan dankzij sterke koerswinsten van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung en SK Hynix, die meer dan 3 procent wisten te winnen. De All Ordinaries in Sydney klom 0,7 procent en de beurs in Shanghai stond tussentijds 0,1 procent in de plus.

De Hang Seng-index in Hongkong was een negatieve uitschieter met een verlies van 1 procent. Het Chinese tech- webwinkelconcern Alibaba zakte dik 5 procent na tegenvallende kwartaalresultaten. Concurrent JD.com ging mee omlaag en verloor ruim 3 procent. Internet- en gamesbedrijf Tencent leverde 1 procent in.