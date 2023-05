1 miljoen reizigers minder voor Schiphol in april dan voor corona

Schiphol verwerkte in april bijna 5,1 miljoen reizigers, meldt de luchthaven. Dat zijn er bijna 978.000 minder vergeleken met dezelfde maand in 2019, het jaar voor de coronapandemie. Vergeleken met vorig jaar april is er sprake van een groei met 16 procent.

Van de 5,1 miljoen passagiers hadden bijna 1,8 miljoen reizigers een overstap op Schiphol.

Bijna 3,6 miljoen passagiers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa, 1,5 miljoen gingen naar of kwamen van buiten Europa. De tien meest populaire bestemmingen vorige maand waren Londen, Barcelona, Istanbul, Dublin, Milaan, Kopenhagen, Madrid, Malaga, Dubai en Lissabon. De drie meest populaire landen zijn Groot-Brittanniƫ, Spanje en Italiƫ. De Verenigde Staten zijn het meest populaire intercontinentale land.

Het aantal vluchten van en naar Schiphol was vorige maand ruim 36.250. In april 2019 waren dat er bijna 41.900. Vorig jaar april ging het om ruim 33.400 vluchten.