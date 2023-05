AP: privacyboete Meta toont waar wij in Europa toe in staat zijn

De recordboete voor Meta Platforms voor het schenden van privacyregels “laat zien waar wij als privacytoezichthouders in Europa samen toe in staat zijn”. Dat zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en tevens vicevoorzitter van het Europees Comité voor Gegevensbescherming (EDPB).

Meta kreeg een boete van 1,3 miljard dollar, omgerekend 1,2 miljard euro. Het moederbedrijf van Facebook zou gegevens van gebruikers hebben doorgestuurd naar de Verenigde Staten, zonder te verzekeren dat hun privacy daar gewaarborgd zou zijn. Het Amerikaanse concern heeft opdracht gekregen daar een eind aan te maken.

De boete is overeengekomen binnen het EDPB, waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de EU samenwerken. “Mede dankzij de inbreng van de Autoriteit Persoonsgegevens binnen de EDPB kwamen onze Ierse collega’s tot deze hoogste AVG-boete ooit”, zegt Wolfsen. Omdat Meta zijn hoofdkantoor in Dublin heeft, heeft de Ierse datawaakhond DPC de boete opgelegd.

“Grote techbedrijven hebben een grote verantwoordelijkheid om netjes met persoonsgegevens van hun gebruikers om te gaan”, stelt Wolfsen. “Met de Europese privacywet in de hand kunnen wij dat afdwingen.” Meta heeft al aangegeven in beroep te gaan tegen de boete, die volgens het concern “onnodig” is.