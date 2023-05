ECB-beleidsmaker: rente verder omhoog om inflatie te beteugelen

De Europese Centrale Bank moet zijn rentetarieven nog verder verhogen en die vervolgens een tijd hooghouden om de inflatie terug te brengen tot het gewenste niveau, zegt ECB-beleidsmaker Pablo Hernandez de Cos.

“Het proces van monetaire verkrapping is al ver gevorderd, hoewel we met de informatie waarover we momenteel beschikken nog een lange weg te gaan hebben”, zei De Cos, die ook de president van de Spaanse centrale bank is.

De ECB probeert sinds vorig jaar de inflatie omlaag te krijgen door de rentes te verhogen, wat geld lenen duurder maakt. De inflatie is echter nog altijd fors hoger dan de doelstelling van de centrale bank voor de middellange termijn van 2 procent.

Eerder deze maand krikte de ECB de rente opnieuw op, met 25 basispunten. Op de financiële markten is de verwachting dat de rentes nog twee keer, in juni en juli, verhoogd worden met een kwart procentpunt. Maar er gaan ook geluiden op dat de centrale bank de leenkosten verder wil verhogen.

Volgens De Cos moet de ECB zich blijven inzetten voor het verhogen van de tarieven om de prijzen in toom te houden, ook al krijgt de economie een klap van de historische reeks renteverhogingen. “Het verkrappingsproces zorgt op korte termijn voor lagere economische activiteit, maar het handhaven van prijsstabiliteit is de belangrijkste bijdrage die de centrale bank kan leveren om een ​​solide economische groei op lange termijn te verzekeren”, aldus de beleidsmaker.