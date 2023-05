Heijnen: niemand aan het onmogelijke houden met schoon transport

Staatssecretaris Vivianne Heijnen wil ondernemers niet “aan het onmogelijke houden”, maar ze wil wel “ambitieus blijven” waar het gaat om het schoner maken van transport naar centra. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer noemde Heijnen het belangrijk dat kleine ondernemers ook kunnen meegaan in de verduurzaming van hun voertuigen. Vanaf 2025 mogen gemeenten daar strenge eisen aan stellen: enkele tientallen gemeenten voeren dan zero-emissiezones in, waar alleen nog vrachtwagens en bestelbusjes welkom zijn die op elektriciteit of waterstof rijden.

Over die strengere uitstootregels maken sommige ondernemers zich zorgen. Ze vrezen bijvoorbeeld dat de aanschaf van schone voertuigen te duur is, of lopen aan tegen een tekort aan laadcapaciteit. Voor de aanschaf van schone vrachtwagens zonder schadelijke uitstoot is een subsidieregeling in het leven geroepen. Die is zeer in trek: de pot van 30 miljoen euro voor dit jaar was binnen een dag leeg.

BBB-leider Caroline van der Plas deelt die zorgen en wilde daarom van Heijnen weten wat ze eraan gaat doen. “We maken onze binnensteden helemaal kapot”, zei Van der Plas.

Die conclusie deelt de staatssecretaris niet. Ze wees erop dat er diverse uitzonderingen en ontheffingen komen voor sectoren waarin nog te weinig emissievrije voertuigen voorhanden zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om voertuigen van circussen, kermissen, marktwagens, verhuiswagens of kraanwagens.

Heijnen benadrukte verder dat het instellen van zero-emissiezones is afgesproken in het Nederlandse klimaatakkoord van 2019. Ze voegde eraan toe dat de prijs van elektrische bestelbussen ook snel daalt: over enkele jaren zijn die goedkoper in het gebruik dan busjes op diesel of benzine.

Over de laadcapaciteit zei de bewindsvrouw “intensief in gesprek” te zijn met minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). Die capaciteit hangt nauw samen met de uitbreiding van het stroomnet, dat in een rap tempo vol begint te raken in diverse regio’s. Mocht de capaciteit niet op tijd op peil komen, dan zijn er volgens Heijnen nog “genoeg momenten om in te grijpen”. Ze blijft “hoopvol dat de doelen gerealiseerd kunnen worden”. Mogelijk komt daar ook extra geld voor door de invoering van een nieuwe vrachtwagenheffing, die naar verwachting in 2026 ingaat.