Hypotheker: 8 op 10 huisbezitters hebben of willen duurzame woning

Ruim acht op de tien Nederlandse huiseigenaren hebben de afgelopen twee jaar hun woning verduurzaamd of zijn dat van plan te gaan doen. Dat meldt De Hypotheker op basis van onderzoek onder huizenbezitters. Mensen verduurzamen hun woning onder meer om de maandlasten te verlagen of een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Maar ook het verhogen van de woningwaarde speelt een grote rol.

De energiecrisis, waardoor de tarieven voor energie sterk zijn gestegen, heeft veel Nederlanders het belang van verduurzaming doen inzien, stelt De Hypotheker. Bij het verduurzamen van een woning kiezen de meeste mensen voor het isoleren van hun woning of het installeren van zonnepanelen of energiezuinig glas. Ook merkt De Hypotheker op dat er steeds meer vraag is naar warmtepompen.

“Steeds meer huizenbezitters lijken, mede onder invloed van de sterk gestegen energieprijzen, overtuigd te raken van het belang van verduurzaming en energiebesparing”, zegt Marc van Vriesland van De Hypotheker. “De verwachting is dat deze trend zich ook in de komende jaren voortzet, want hoewel de energieprijzen gedaald zijn, kan dit veranderen zodra het prijsplafond wordt opgeheven. Veel huizenbezitters verwachten dan ook dat het energielabel een steeds grotere rol op de huizenmarkt gaat spelen.”

De verduurzamingsmaatregelen zijn van invloed op het energielabel van een huis, wat steeds belangrijker is geworden bij de aan- of verkoop van een woning. Hoe hoger het energielabel, hoe hoger de waarde van een woning. “Zo is een woning met energielabel C bij verkoop gemiddeld 11,6 procent meer waard dan een vergelijkbare woning met label G. Bij een gemiddelde huizenprijs van 394.000 euro gaat het dan al snel om 45.000 euro”, legt Van Vriesland uit.