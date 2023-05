KPN zet nieuwe stap uitrol 5G-netwerk voor hogere snelheden

KPN gaat volgend jaar stapsgewijs zijn 5G-netwerk uitrollen in Nederland, zonder dat er nog gebruik wordt gemaakt van voorganger 4G. Dat moet leiden tot hogere internetsnelheden en kortere reactietijden, maakte de telecomprovider bekend.

Nu combineren smartphones 5G- en 4G-frequentiebanden nog en werkt het netwerk nog niet volgens de nieuwste standaarden. Om 5G als een opzichzelfstaande technologie in het hele mobiele netwerk te kunnen inzetten maakt KPN gebruik van een nieuwe frequentie.

Volgens het bedrijf maakt deze techniek nieuwe toepassingen mogelijk. “Voor consumenten zijn dat naast hogere snelheden en meer capaciteit bijvoorbeeld ook cloud-gamingapplicaties die profiteren van kortere reactietijden. Voor zakelijke klanten zijn de toepassingen heel divers, variërend van gebruik in de maakindustrie en precisielandbouw tot transport en logistiek, waar robots worden aangestuurd middels 5G-technologie”, aldus KPN.

De onderneming gaf eerder al aan dat internetten via het bestaand glasvezelnetwerk over een aantal jaren zeker twintig keer zo snel zal zijn als nu. Een filmpje downloaden kan dan bijvoorbeeld binnen twee seconden in plaats van één minuut nu.