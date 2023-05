Meer omzet voor Nederlandse winkels, wel minder verkoop

De Nederlandse detailhandel heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 8 procent meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de stijging toeschrijft aan de hogere prijzen. Met name supermarkten en kledingwinkels hadden meer inkomsten. Wel werd er minder verkocht dan een jaar geleden.

Supermarkten en kledingwinkels zagen hun omzet met respectievelijk 10,5 procent en 13,5 procent stijgen, constateert het CBS. Desondanks verkochten supermarkten wel minder producten, een trend die terug te zien is voor de detailhandelssector in zijn geheel. Vooral doe-het-zelfwinkels verkochten minder (11 procent), waardoor ook de omzet hier op jaarbasis afnam. Een oorzaak daarvoor noemt het statistiekbureau niet.

Het CBS keek ook naar de inkomsten van onlinewinkels, waarbij het onderscheid maakt tussen winkels die enkel online actief zijn en winkels die zowel online als via fysieke winkels verkopen. Voor die eerste categorie steeg de omzet met 6 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022. Winkels met een fysieke locatie en een online verkooppunt zagen de omzet juist dalen met 6 procent.

Verder ziet het CBS het aantal faillissementen opnieuw toenemen. In totaal moesten van januari tot en met maart 86 bedrijven hun deuren sluiten, meer dan twee keer zoveel als een jaar eerder. Volgens het statistiekbureau is dit daarmee het zesde kwartaal op rij dat het aantal faillissementen binnen de detailhandel is toegenomen.