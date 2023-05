Nederlandse industrie verwacht dit jaar meer te investeren

De Nederlandse industrie verwacht dit jaar 15 procent meer te investeren dan vorig jaar, in bijvoorbeeld nieuwe machines, vervoersmiddelen en computers, maar ook in verduurzaming en energiebesparing. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral raffinaderijen en chemiebedrijven zijn positief over de investeringen. Binnen de textielindustrie wordt juist verwacht dat er fors minder geïnvesteerd zal worden.

Volgens de voorjaarsenquête investeringsverwachtingen van het CBS zal bijna 20 procent van die investeringen worden ingezet voor verduurzamende en energiebesparende maatregelen. Het gaat daarbij om circulair produceren, zoals het hergebruik van grondstoffen en afvalstoffen, maar ook om isolatie, warmtepompen of zonnepanelen en verlaging van de uitstoot.

Raffinaderijen en de chemische industrie rekenen voor dit jaar op 30 procent meer investeringen dan in 2022. Ook bedrijven in de metaalindustrie verwachten flink meer te investeren. Bij textielproducenten wordt echter gerekend op een daling met 23 procent. Ook ondernemers uit de papier- en grafische industrie en de transportmiddelenindustrie zijn negatiever gestemd.