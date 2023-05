Raadsleden over AEB: goede afvalverwerking heeft prioriteit

Goede afvalverwerking in Amsterdam heeft de prioriteit en dat moet dan ook meewegen in toekomstige plannen. Dat laten fractievoorzitter Ilana Rooderkerk van D66 en een woordvoerder van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad weten in een reactie op het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de overname van de Amsterdamse afvalverwerker AEB door Afvalverwerking Rijnmond (AVR) te verbieden. Volgens ACM zou er een te machtig bedrijf ontstaan wat zou leiden tot hogere prijzen voor bijvoorbeeld het verwerken van huishoudelijk afval.

“Voor de PvdA staat het publieke belang dat het AEB dient voorop”, meldt de woordvoerder. “De verwerking van huishoudelijk afval en ander afval van alle Amsterdammers moet onverstoord door kunnen gaan. Hierbij moet ook en vooral rekening worden gehouden met alle werknemers van het AEB, zij hebben nu duidelijkheid nodig.”

Rooderkerk van D66 geeft aan dat haar fractie de uitspraak van de ACM goed gaat bestuderen. “Van het risico dat de ACM de overname zou verbieden waren we ons bewust. Het is nu tijd om te kijken hoe we verder gaan, waarbij voor ons de continuĆÆteit van de afvalverwerking en de duurzaamheid ervan vooropstaan.”

De beslissing van de ACM biedt volgens Erik Bobeldijk (SP) de kans om het afvalbedrijf “gewoon een overheidsbedrijf te laten blijven”, schrijft het raadslid op Twitter. “Dat is zoals het zou moeten zijn. Afvalverwerking is belangrijk voor de stad. En dat geldt ook voor de warmtevoorziening die zij leveren.”

“Ik was enorm opgelucht toen het nieuws kwam”, zegt Anke Bakker van de Partij voor de Dieren (PvdD). Volgens haar past de verkoop niet in de plannen van het Amsterdamse stadsbestuur om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarom moet de gemeente de AEB volgens Bakker “niet aan de commerciĆ«le markt overlaten, want zij zullen maximaal verbranden”.

Juliet Broersen van Volt zegt dat het behoud van de fabriek kansen biedt “om onze klimaatdoelstellingen te halen en de CO2-uitstoot te verminderen”. De fractie wil van het college weten welke stappen het nu wil nemen.