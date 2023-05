Omzet Nederlandse industrie omhoog in eerste kwartaal

De omzet van de Nederlandse industrie is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen, maar wel minder sterk dan in voorgaande kwartalen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging hangt vooral samen met de verder gestegen afzetprijzen om zo toegenomen kosten voor grondstoffen, lonen en energie te compenseren.

In totaal ging de omzet met 4,1 procent omhoog op jaarbasis. De omzet binnen Nederland klom met 6 procent, die in het buitenland met bijna 3 procent. De afzetprijzen in Nederland lagen 7,7 procent hoger dan een jaar eerder, die in het buitenland 6,6 procent.

Het CBS stelt dat de omzet van de voeding- en drankenindustrie aanzienlijk harder steeg dan die van de andere branches in de industrie. Dat komt dus vooral door prijsverhogingen. Dat gold ook voor de hout- en bouwmaterialenindustrie. Bij onder meer raffinaderijen en chemie daalde de omzet juist. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een lagere vraag, want de prijzen gingen daar wel licht omhoog.

Verder constateert het CBS dat het aantal uitgesproken faillissementen aanzienlijk is toegenomen. In de eerste drie kwartalen van 2022 schommelde het aantal faillissementen in de industrie per kwartaal tussen de 27 en 39. In het vierde kwartaal waren dat er al 61 en in het eerste kwartaal van dit jaar ging het om 80. Dat is bijna drie keer zoveel als in het eerste kwartaal van vorig jaar, aldus het bureau.

Ten slotte zegt het CBS dat per saldo 15 procent van de ondernemers verwacht dat de omzet zal toenemen in het tweede kwartaal. Hiermee zijn ondernemers minder positief gestemd dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Per saldo rekent verder 12 procent van de ondernemers in de industrie erop dat de verkoopprijzen de komende drie maanden zullen stijgen.