Veel bedrijven willen wel, maar kunnen nog niet verduurzamen

Duizenden bedrijven willen wel verduurzamen maar kunnen het nog niet, bijvoorbeeld omdat ze nog in de rij staan voor een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet of omdat een alternatief als groene waterstof niet of nauwelijks beschikbaar is. Dat schrijven ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Ze vinden het “onrechtvaardig” dat die ondernemingen volgens het nieuwe klimaatplan van het kabinet straks wel een “strafheffing” moeten betalen over het gas waar ze eigenlijk vanaf willen.

Bij hun brief hebben de lobbyclubs voor het bedrijfsleven zo’n dertig voorbeelden gevoegd van bedrijven die nu klem zitten. Zo noemen ze een baksteenfabriek die nu nog niet kan overstappen van gas naar waterstof. Voor zo’n bedrijf zou de energiebelasting met miljoenen euro’s per jaar toenemen. Datzelfde geldt voor een papierfabriek, die graag wil elektrificeren door middel van warmtepompen maar nog geen aansluiting kan krijgen.

De ondernemers wijzen erop dat het kabinet recent nog steunregelingen optuigde om ondernemers te helpen met de hoge energiekosten. Nu zien ze een “omwenteling in het beleid”, doordat de toch al hoge energierekening door de overheid in het plan juist verder wordt opgeschroefd. “De consequentie is dat de lage marges in deze veelal familiebedrijven verder onder druk komen, en de prijzen voor bakstenen verder zullen stijgen, waardoor de prijzen voor verbouw en nieuwbouw van woningen nog verder zullen oplopen, die weer de inflatie aanjagen.”

Bij de organisaties klinkt onbegrip: “Dit ondermijnt – als we niks doen- volledig het draagvlak onder de energietransitie en voelt zeer onrechtvaardig zo lang er geen enkel handelingsperspectief is voor veel ondernemers. Dit kan het toch al negatieve sentiment over het beleid vanuit Den Haag alleen maar verder versterken.” Volgens de ondernemers is de maatregel ook helemaal niet nodig voor het halen van het klimaatdoelstelling van 55 procent CO2-reductie in 2030. De maakindustrie zou volgens de laatste planning met het nieuwe klimaatpakket zelfs uitkomen op 66 procent besparing, stellen ze.

De Tweede Kamer praat binnenkort over de voorgestelde aanpak. VNO-NCW en MKB-Nederland vragen niet alleen om af te zien van de forse lastenverzwaring, waar willen ook meer hulp voor kleinere ondernemers bij het maken en uitvoeren van verduurzamingsplannen. En ze wijzen op de noodzaak dat randvoorwaarden als de beschikbaarheid van voldoende groene energie op orde moeten komen.