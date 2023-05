VS onderzoeken handel met voorkennis bij First Republic Bank

De Amerikaanse justitie onderzoekt of werknemers van de deze maand omgevallen bank First Republic zich schuldig hebben gemaakt aan handel met voorkennis. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De bank stond al weken onder druk voordat de Amerikaanse toezichthouders First Republic uiteindelijk begin mei overnamen.

Omdat er al weken druk lag op First Republic en de aandelenkoers van de bank daalde, bood dat veel ruimte voor de illegale manier van aandelenhandel. Maar het onderzoek is nog in de beginfase, volgens de ingewijden, en er hoeven ook geen daadwerkelijke aanklachten op te volgen.

Toch stijgt de druk op de oud-bestuurders van First Republic door het onderzoek. Daarbij zou ook worden gekeken naar de financiƫle verklaringen die de bank de afgelopen maanden uitgaf.

First Republic was de vierde Amerikaanse bank die dit jaar omviel, na Silvergate Bank, Signature Bank en Silicon Valley Bank. Bij die banken ging de neergang vlot doordat klanten in korte tijd veel tegoeden weghaalden. Bij First Republic, dat veel rijke klanten had, gebeurde dat over een veel langere periode. Daarbij werd op de aandelenbeurs veel gespeculeerd of de bank het zou redden.

De Amerikaanse justitie begon eerder al onderzoeken naar Silicon Valley Bank, waar bestuurders de handelsregels zouden hebben overtreden toen ze eigen aandelen van de bank verkochten, en Silvergate. Bij die laatste wordt gekeken naar de banden die de bank had met de ingestorte cryptobeurs FTX.