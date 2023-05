Schuldenplafond VS mogelijk omhoog tot na volgende verkiezingen

De Democratische president Joe Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, hebben in principe een akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond van de staat en het beperken van uitgaven van de federale overheid, volgens verscheidene media. De deal betreft de komende twee jaar en in 2024 zijn er presidentsverkiezingen.

Over details spreken de twee elkaar zondag opnieuw volgens die media. Aangenomen wordt dat de slottekst van de overeenkomst zondag gepubliceerd wordt en het parlement er woensdag of uiterlijk donderdag over stemt.

Het akkoord draait om het idee dat de enorme schuldenlast van de staat boven het eerder vastgelegde plafond van 31,4 biljoen dollar mag stijgen, maar dat de federale overheid volgend jaar niet meer uitgeeft dan nu. In 2025 zou er hooguit 1 procent meer mogen worden uitgegeven volgens Amerikaanse media. McCarthy houdt uiterst kritische Republikeinse partijgenoten voor dat dit akkoord wél deugt, omdat er geen nieuwe belastingen komen en geen nieuwe grote overheidsprogramma’s.

Op zoek naar geld om de gaten te dichten, komt naar verluidt ook een enorme pot geld die Bidens regering voor de bestrijding van het coronavirus had aangelegd, straks voor andere doeleinden beschikbaar. Ook zou er worden bezuinigd op plannen uit Bidens ‘Inflation Reduction Act’ (2022) en zouden de toelatingseisen voor bepaalde federale sociale voorzieningen verscherpt gaan worden op aandringen van de Republikeinen.

Volgens McCarthy is de deal die hij heeft gesloten dan ook populair bij zijn partijgenoten. Maar een aantal van hen heeft zich op Twitter al negatief uitgelaten over het akkoord. Voor McCarthy staat bovendien het nodige op het spel. Om tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te worden verkozen moest hij beloven dat slechts één ontevreden lid van het Huis van Afgevaardigden zijn positie al ter discussie kan stellen.

Het schuldenplafond bestaat al sinds 1917 maar sinds 2001 is de staatsschuld van de VS kolossaal gestegen. Sindsdien geeft de staat jaarlijks gemiddeld een biljoen dollar meer uit dan er aan inkomsten binnenkomen en is het plafond over de 31 biljoen gestegen.