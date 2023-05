Juventus-eigenaar Exor in kopgroep van afwachtende AEX

Exor behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Het Italiaanse investeringsbedrijf van de familie Agnelli, de oprichters van autofabriek Fiat en eigenaren van voetbalclub Juventus, profiteerde van een koopadvies door ING. Beleggers waren verder vooral in afwachting van de goedkeuring van de Amerikaanse schuldendeal.

Afgelopen weekeinde bereikten de Democraten en Republikeinen al een principeakkoord over het verhogen van het schuldenplafond van de overheid. Maar die deal moet nog worden goedgekeurd. Het Amerikaanse Congres zal waarschijnlijk woensdag stemmen over het akkoord. Zonder een verhoging van het schuldenplafond zullen de Verenigde Staten spoedig zonder geld komen te zitten.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 762,47 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 923,13 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,6 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, verloor de FTSE-index 0,2 procent.

Naast Exor (plus 0,8 procent) stond techinvesteerder Prosus in de kopgroep van de AEX, met een winst van 0,7 procent. Olie- en gasconcern Shell sloot de rij met een min van 1,3 procent. Chipbedrijf ASMI, dat in de afgelopen tijd sterk profiteerde van het optimisme over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), verloor 1 procent.

Unilever daalde 0,1 procent. Het levensmiddelenconcern liet weten dat financieel bestuurder Graeme Pitkethly in mei volgend jaar met pensioen gaat. Het bedrijf is al gestart met het zoeken van een opvolger, waarbij zowel binnen als buiten het bedrijf wordt gekeken.

Bij de kleinere bedrijven steeg Ebusco 4 procent. De fabrikant van elektrische bussen gaat batterijen leveren voor het eerste nieuw te bouwen waterstofbinnenvaartschip ooit. Het bedrijf zet daarmee de eerste stap in de scheepvaart.

In Frankfurt bleef de blik gericht op Borussia Dortmund (min 1,2 procent). De beursgenoteerde Duitse voetbalclub raakte maandag al meer dan een kwart van zijn waarde kwijt na het mislopen van de Duitse landstitel. In Parijs won Rexel 0,8 procent. De Franse distributeur van elektronische componenten neemt Wasco, een groothandel van de installatiebranche in Nederland, over.

De euro was 1,0685 dollar waard, tegen 1,0713 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 72,54 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 76,72 dollar per vat.