CPB waarschuwt dat gevaar van recessie nog niet is geweken

De Nederlandse economie kan nog steeds in een recessie belanden. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn jaarlijkse rapport over de financiële stabiliteit. De belangrijke adviseur van het kabinet stelt dat ons financiële stelsel de coronacrisis en de energieprijsschok als gevolg van de oorlog in Oekraïne goed heeft doorstaan, maar er zijn nog steeds veel onzekerheden op economisch vlak.

Een van de zaken waar het CPB op wijst, betreft de flink gestegen prijzen voor huishoudens en bedrijven. De Europese Centrale Bank (ECB) is bezig de rentes op te voeren om die hoge inflatie te beteugelen, maar dat is niet zonder gevaren.

“Onvoldoende ingrijpen kan de inflatie verder opdrijven, maar te hard ingrijpen kent echter ook risico’s. Hogere rentes kunnen bijvoorbeeld een sterke daling in kredietverlening op gang brengen” en “daardoor het recessierisico verhogen”, geeft het planbureau aan.

Ook liet de wereldhandel begin dit jaar een dip zien. De laatste economische raming van het CPB dateert van maart. Toen ging het instituut voor dit jaar en volgend jaar uit van respectievelijk 1,6 en 1,4 procent groei van de Nederlandse economie. Toch wordt er ook rekening gehouden met een somberder scenario.

Eerder deze maand meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al dat de economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,7 procent is gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Het statistiekbureau schreef die economische neergang vooral toe aan de afzwakkende wereldhandel, waardoor de export afnam.

CPB-directeur Pieter Hasekamp merkt op dat de financiële sector in Nederland wel in staat lijkt om schokken op te vangen in tijden van economische onzekerheid. “Het gevaar van een bankencrisis in Nederland lijkt beperkt en ook de financiële risico’s vanuit de woningmarkt zijn beheersbaar.”

Het planbureau maakt zich dus niet echt zorgen om de dalende huizenprijzen. Dat komt doordat huishoudens er beter voor staan: hun woonlasten en schulden zijn niet meer zo hoog als een aantal jaar terug en ze hebben meer geld achter de hand voor als het tegenzit. Wel wijst het CPB erop dat starters op de woningmarkt, jongeren en huiseigenaren met weinig vermogen nog steeds kwetsbaar zijn. Hun financiële positie is namelijk minder sterk verbeterd dan die van de gemiddelde woningbezitter.