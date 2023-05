Gemeenten willen duidelijkheid over geld en aanpak energiearmoede

Gemeenten willen dat er meer duidelijkheid komt vanuit het Rijk hoeveel geld er de komende jaren beschikbaar is voor de aanpak van energiearmoede. Ook willen ze dat Den Haag duidelijker de leiding pakt bij de bestrijding daarvan, zeggen beleidsbepalers van gemeenten in een onderzoek van TNO. Dat onderzoeksinstituut bekijkt sinds september vorig jaar energiearmoede op structurele basis, in samenwerking met verschillende ministeries en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Gemeenten ervaren het nationale beleid op energiearmoede als “ad hoc” en hebben geen idee hoe het Rijk dat de komende jaren vorm wil geven. Driekwart van de ondervraagde beleidsmedewerkers van gemeenten vindt dat het Rijk daar meer duidelijkheid over kan geven. Sturing kan ook komen in de vorm van voorbeeldaanpakken die bewezen werken en door gemeenten kunnen worden gekopieerd.

Verder vinden de beleidsmedewerkers dat energiearmoede te weinig wordt gekoppeld aan andere zaken die daar mee samenhangen, zoals armoedebestrijding, volkshuisvesting en de energietransitie.

Energiearmoede staat sinds vorig jaar volop in de belangstelling. Toen gingen de energieprijzen sterk omhoog door de Russische inval in Oekraïne. Vooral mensen met lagere inkomens, die een groter deel van hun inkomen aan de gas- en elektrarekening kwijt zijn, werden daardoor getroffen. Die groep woont ook relatief vaak in energie-onzuinige woningen.

Het Rijk kwam al met een tegemoetkoming in de energiekosten voor de lagere inkomens, maar later werd voor een algemene oplossing gekozen. Alle Nederlanders kregen eind vorig jaar twee maanden tegemoetkoming. Dit jaar is het prijsplafond geïntroduceerd.