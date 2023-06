NN: ziekteverzuim kostte economie vorig jaar ruim 27 miljard euro

Ziekteverzuim kostte de Nederlandse economie afgelopen jaar ruim 27 miljard euro, heeft Nationale-Nederlanden (NN) uitgerekend. Dat is 9 miljard euro meer dan een jaar eerder. Volgens een nieuw rapport van de verzekeraar liep de uitval van krachten bij bedrijven namelijk flink op, met name als gevolg van aan werk gerelateerde psychische klachten.

Eerder kwam al uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar voren dat het ziekteverzuim in Nederland vorig jaar met 5,6 procent het hoogste was sinds de eerste metingen in 1996. Het verzuim lag vorig jaar dus ook hoger dan tijdens de coronapandemie. Voor deze cijfers is het aantal verzuimdagen gedeeld door het totaal aan dagen in een jaar.

Verzuimexpert Bente Copinga van NN becijferde een jaar terug dat een zieke werknemer een werkgever gemiddeld 250 euro per dag kostte. Met 7,8 miljoen werknemers, een ziekmeldingsfrequentie van 1,2 en een gemiddelde verzuimduur van 8 dagen kostte het verzuim de bv Nederland in 2021 daarom ruim 18 miljard euro. Inmiddels is dat bedrag dus flink verder opgelopen. De gemiddelde verzuimduur bedroeg vorig jaar wel 9 dagen. En werknemers melden zich vaker ziek, gemiddeld 1,5 keer.

NN stelt dat griep en verkoudheid nog steeds de meest voorkomende verzuimoorzaken zijn. Maar zij worden gevolgd door psychische klachten. Mensen die daarmee kampen kunnen vaak een langere periode niet werken. Dat betekent niet alleen een grotere financiële last voor werkgevers, maar dit verzuim zorgt ook voor een hogere werkdruk bij niet zieke werknemers.

Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij NN, weet dat overal hard wordt gewerkt aan oplossingen om de druk op werkend Nederland te verlagen. “We zien dit voorzichtig terug in het eerste kwartaal van 2023, waarin het aantal ziekmeldingen daalt. Tegelijkertijd zien we óók dat het aandeel werknemers tot 35 jaar, dat meer dan 42 weken ziek is, stijgt.”

NN verwacht – als dit zo door gaat – dit jaar en volgend jaar 30 procent meer jongvolwassen met een uitkering uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). “Dit is zorgwekkend”, waarschuwt Schings. NN roept werkgevers en werknemers op meer aandacht te hebben voor de mentale gezondheid om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door de werk-privébalans van werknemers bespreekbaar te maken.