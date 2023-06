Schoenenmerk Dr. Martens verdient minder ondanks recordverkopen

Schoenenmerk Dr. Martens heeft in het afgelopen boekjaar een recordomzet behaald. Ondanks de recordverkopen van de bekende hoge schoenen met dikke zolen boekte de Britse schoenenfabrikant wel minder winst. Dat kwam onder meer door hogere investeringen om de problemen in de toeleveringsketen aan te pakken. Ook voor het huidige boekjaar waarschuwt het bedrijf voor lagere winstmarges.

Het ook in Nederland populaire Dr. Martens kampte onder meer met problemen bij zijn nieuwe distributiecentrum in het Amerikaanse Los Angeles. Daar werden veel meer schoenen geleverd dan verwacht, waardoor de hele operatie is vastgelopen.

Het Britse bedrijf, waarvan de werkschoenen al sinds de jaren zestig in de mode zijn, kampt nu ook met een afnemende vraag, vooral in de Verenigde Staten de op een na grootste markt van het bedrijf. Dat komt doordat consumenten meer bezuinigen op luxe-uitgaven door de aanhoudende hoge inflatie, waardoor de dagelijkse boodschappen flink duurder zijn geworden. Topman Kenny Wilson omschreef de omstandigheden in de Amerikaanse consumentenmarkt daarbij als “de moeilijkste in de wereld op dit moment”.

Het bedrijf zag de jaaromzet stijgen tot 1 miljard pond (zo’n 1,2 miljard euro), van dik 908 miljoen pond een jaar eerder. De winst voor belastingen daalde naar 159,4 miljoen pond (ruim 185 miljoen euro). Een jaar geleden was dat nog dik 214 miljoen pond. Dr. Martens keert toch meer dividend uit en is van plan om voor zo’n 50 miljoen pond aan eigen aandelen in te kopen. De resultaten werden niet goed ontvangen op de Londense beurs. Het aandeel kelderde met 10 procent.