Amerikaanse arbeidsmarkt groeit harder

De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei toegenomen vergeleken met een maand eerder. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 339.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij in de grootste economie ter wereld. In april waren dat er nog een herziene 294.000.

De banengroei viel hoger uit dan economen hadden verwacht. Er was in doorsnee gerekend op 195.000 nieuwe banen. Dat gegeven kan gevolgen hebben voor de rente in de VS. De situatie op de arbeidsmarkt speelt namelijk een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve.

De Amerikaanse centrale bank is al langere tijd bezig de rente te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan, maar die renteverhogingen zorgen wel voor tegenwind voor de economie. Een sterke banengroei geeft de Fed echter ruimte om de rente verder te verhogen en de economie af te remmen in de strijd tegen de inflatie.

De werkloosheid nam wel iets toe. In mei was 3,7 procent van de beroepsbevolking werkloos, tegenover 3,4 procent in de voorgaande maand. De werkloosheid kan ook toenemen als er meer banen bijkomen. Dat komt dan doordat er meer mensen recent hebben aangegeven op zoek zijn naar werk, maar nog geen betaalde baan hebben.

Eerder deze week bleek uit het banenrapport van loonstrookverwerker ADP al dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in mei met 278.000 banen is toegenomen. Dat was veel beter dan verwacht. De wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering namen daarentegen wel iets toe.

De beleidsmakers van Fed vergaderen op 13 en 14 juni opnieuw over het rentetarief. Voor het rentebesluit komt nog het Amerikaanse inflatiecijfer over mei naar buiten. Op de financiƫle markten wordt gehoopt dat de centrale bank stopt met het verhogen van de rente.