Amsterdamse aandelenbeurs met winst weekend in na schuldendeal VS

De aandelenbeurs in Amsterdam is met een aanzienlijke winst het weekend in gegaan. Beleggers verwerkten onder andere het akkoord dat senatoren in de Verenigde Staten gaven voor de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond, waarmee betalingsproblemen voor de grootmacht zijn afgewend.

De AEX eindigde vrijdag 1,1 procent hoger op 764,92 punten. De MidKap won 2,1 procent tot 926,17 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 1,9 procent omhoog.

Beleggers bogen zich tegen het einde van de handelssessie ook over nieuwe banencijfers uit de Verenigde Staten, die vaak van grote invloed zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve. De signalen waren ietwat gemengd, want er kwamen in mei veel meer banen bij dan verwacht, terwijl de werkloosheid opliep.

Verschillende beleidsmakers van de Fed hebben de afgelopen tijd gehint op een mogelijke pauze in het beleid van renteverhogingen. Dat kan positief uitvallen voor de waardering van aandelen, die vorig jaar door de sterk gestegen rentes aan populariteit inboetten ten opzichte van obligaties.

Vooral de grondstoffenbedrijven waren in trek. ArcelorMittal dikte 4,7 procent aan en bij de middelgrote bedrijven stegen metalengroep AMG en roestvrijstaalmaker Aperam respectievelijk 3,4 en 3,9 procent.

Ook de olieprijzen zaten in de lift. Zo steeg de prijs voor een vat Amerikaanse olie 1,8 procent tot 71,35 dollar. Ook Brentolie werd 1,8 procent duurder, tot 75,63 dollar per vat. Dit weekend begint een nieuwe vergadering van de OPEC en naar verwachting verandert het bondgenootschap van olielanden niets aan de productieafspraken.

Prosus profiteerde van de stevige koerswinsten in de Chinese techsector en werd 3,7 procent hoger gezet. Grootste verliezer was chiptoeleverancier Besi. Verlichtingsbedrijf Signify (plus 4,7 procent) was de sterkste stijger in de MidKap, dankzij een koopadvies door Kepler Cheuvreux.

De Duitse sportmerken Adidas en Puma wonnen rond de 6 procent. Eerder op de dag was hun Amerikaanse branchegenoot Lululemon met optimistisch stemmende resultaten gekomen.

De euro was 1,0720 dollar waard, tegen 1,0749 dollar een dag eerder