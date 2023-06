Bakkers dreigen met staking vanwege te laag loonbod

Bakkers maken zich op om te gaan staken. Vakbonden FNV en CNV kunnen zich niet vinden in een loonbod vanuit werkgevers voor jaarlijks gemiddeld 5 procent erbij en hebben een ultimatum gesteld. Als de industriële en ambachtelijke bakkerijen niet voor woensdagmiddag met een beter voorstel komen, leggen hun werknemers op meerdere locaties het werk neer.

FNV en CNV spreken van een loonsverhoging die “veel te weinig” is. Verder willen de bonden een regeling in de tweejarige cao vastleggen om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Volgens de vakbonden zijn er zo’n 7000 mensen werkzaam in industriële bakkerijen en een kleine 44.000 bij ambachtelijke bakkerijen.

Bakkers hebben het afgelopen jaar onder meer te maken gekregen met fors hogere energiekosten. Maar inmiddels zijn die weer flink gedaald.