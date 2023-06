Bloomberg: omzet en investeringen AI exploderen komende tien jaar

Ook op het gebied van inkomsten explodeert kunstmatige intelligentie (AI) de komende jaren tot ongekende hoogte. Waar de markt van generatieve AI zoals het populaire ChatGPT vorig jaar nog goed was voor zo’n 40 miljard dollar aan omzet, is dat volgens een analyse van persbureau Bloomberg in 2032 gegroeid tot ongeveer 1,3 biljoen dollar (1,2 biljoen euro).

Volgens de analyse lopen techgiganten Amazon, Microsoft en Google-moeder Alphabet voorop in de strijd om een dominante positie binnen de op consumenten gerichte AI. Microsoft is een belangrijke investeerder in OpenAI, het bedrijf dat vorig jaar ChatGPT succesvol uitbracht. Dat is een belangrijke reden geweest voor toenemende belangstelling in generatieve AI, technologie die het combineren van beschikbare informatie op internet vragen kan beantwoorden op een manier die veel weg heeft van een menselijke reactie.

“De wereld staat op het punt om in de komende tien jaar een explosie van groei te zien in de generatieve AI-sector”, weet Bloomberg-analist Mandeep Singh. “Het belooft de manier waarop de technologiesector opereert diepgaand te veranderen. De technologie wordt een steeds belangrijker onderdeel van investeringen in IT, advertentie-uitgaven en cyberbeveiliging.” Er wordt verwacht dat AI veel menselijk werk, bijvoorbeeld in de klantenservice of bij bankieren, kan vervangen.

Bloomberg verwacht dat investeringen in het trainen van de zelflerende AI-modellen de komende jaren voor de grootste uitgaven gaan zorgen (247 miljard dollar in 2032). Ook onlineadvertenties via AI en inkomsten via servers voor AI gaan tot een flinke omzetgroei leiden, is het idee.