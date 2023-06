CBS: omzetontwikkeling in auto- en motorbranche blijft positief

De omzetontwikkeling in de auto- en motorbranche was ook in het eerste kwartaal van dit jaar positief. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de omzet met ruim 22 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee was in elk kwartaal sinds de eerste drie maanden van 2021 sprake van omzetgroei voor de branche, geholpen door stijgende verkopen en prijsstijgingen.

Het CBS stelt dat in de afgelopen periode in alle deelbranches groei met dubbele cijfers werd opgetekend. De omzet van importeurs van nieuwe personenauto’s steeg met 44 procent het meest en de handel in en reparatie van personenauto’s zette 21,6 procent meer om.

Verder kampt ook de auto- en motorbranche met de krapte op de arbeidsmarkt. Van de bedrijven heeft nu 41,5 procent een tekort aan personeel, tegen 35,7 procent een jaar eerder. Het aantal vacatures bedraagt nu 8400, tegen 8200 in het vierde kwartaal.