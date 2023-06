Pharmaxx stopt met illegaal vitaminepilabonnement na ingreep ACM

Voedingssupplementenbedrijf Pharmaxx is na waarschuwingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gestopt met malafide abonnementen op vitaminepillenpakketten. De in Breda gevestigde onderneming stuurde voor alleen 5 euro administratiekosten een proefpakket naar klanten, maar die wisten niet dat ze hierdoor ieder kwartaal vast kwamen te zitten aan een nieuw pakket voor 60 euro. Na ingrijpen van de ACM is dit nu gestopt.

“Als je iets ontvangt om te proberen, mag je niet zomaar vast zitten aan een abonnement”, is de toelichting van Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. “De consument zit pas vast aan een abonnement als hij er actief mee heeft ingestemd.”

De problemen van het Nederlandse bedrijf speelden vooral in Belgiƫ. Eind vorig jaar heeft Pharmaxx aan de ACM beloofd te stoppen met het werven van nieuwe klanten in beide landen. Pharmaxx zegt klanten die vorig jaar een klacht hebben ingediend terug te gaan betalen. Ook vervallen openstaande rekeningen voor de eerder geleverde proefpakketten.

De ACM zegt dat alleen waarschuwen in dit geval genoeg was om de misstanden te laten stoppen. Anders was bijvoorbeeld een boete nodig geweest.