Aandacht voor Shell op Damrak na productieverlaging OPEC+

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Shell. Het olie- en gasconcern profiteert mogelijk van de aanhoudende stijging van de olieprijzen. Die gingen maandag verder omhoog nadat Saudi-Arabië tijdens de vergadering van oliekartel OPEC+ besloot om de eigen olieproductie in juli vrijwillig met een miljoen vaten per dag te verlagen om de prijs te stutten. Het gehele oliekartel en zijn bondgenoten willen daarnaast volgend jaar minder olie gaan produceren.

Afgelopen zaterdag zette de Amerikaanse president Joe Biden ook zijn handtekening onder de overeenkomst om het schuldenplafond van de overheid te verhogen, na weken onderhandelen en gekibbel. Daarmee zijn de betalingsproblemen van de Verenigde Staten definitief afgewend. Met de nieuwe wet mag de schuldenlast van overheid tot 1 januari 2025 boven het eerder vastgelegde plafond van 31,4 biljoen dollar stijgen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht hoger begin van de nieuwe beursweek. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio sloot 2,2 procent hoger onder aanvoering van de Japanse elektronicabedrijven Sony, Sharp en Panasonic en olieproducent Inpex. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,3 procent in de plus, na de opmars van 4 procent op vrijdag.

Bouwconcern Heijmans heeft ter ere van zijn 100-jarige bestaan het predicaat Koninklijk ontvangen. De officiële bedrijfsnaam zal nu worden veranderd in Koninklijke Heijmans, ook voor wat betreft de beursnotering in Amsterdam.

In Stockholm staat Viaplay in de belangstelling. Het Zweedse streamingplatform, dat ook in Nederland actief is, verlaagde zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege de verslechterde marktomstandigheden en trok zijn financiële doelstellingen voor de lange termijn in. Ook stapt topman Anders Jensen per direct op. Hij wordt opgevolgd door Jorgen Madsen Lindemann.

Ook Apple staat in de schijnwerpers. Het Amerikaanse techconcern komt op zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie volgens vele geruchten met een eigen virtualrealitybril (VR), een tool waar de iPhonemaker zich tot nu toe niet aan heeft gewaagd.

De euro was 1,0701 dollar waard, tegen 1,0720 dollar op vrijdag. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 72,75 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 77,10 dollar per vat.