Beurswaarde streamingplatform Viaplay ruimschoots gehalveerd

Viaplay heeft maandag ruim de helft van zijn beurswaarde zien verdampen op de beurs in Stockholm. Het Zweedse streamingplatform, dat in Nederland onder meer de Formule 1-races van Max Verstappen en voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League uitzendt, verlaagde zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege de verslechterde marktomstandigheden en trok zijn financiële doelstellingen voor de lange termijn in. Ook stapt topman Anders Jensen per direct op. Hij wordt opgevolgd door Jorgen Madsen Lindemann.

Shell behoorde tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Het olie- en gasconcern profiteerde van de aanhoudende stijging van de olieprijzen. Die gingen maandag verder omhoog nadat Saudi-Arabië tijdens de vergadering van oliekartel OPEC+ besloot om de eigen olieproductie in juli vrijwillig met een miljoen vaten per dag te verlagen om de prijs te stutten. Het gehele oliekartel en zijn bondgenoten willen daarnaast volgend jaar minder olie gaan produceren.

Beleggers deden het verder rustig aan na de stevige winsten van vrijdag. Nu het gevaar voor wanbetaling door de Verenigde Staten is geweken, wordt op de beursvloeren vooral uitgekeken naar de rentebesluiten van de Amerikaanse en Europese centrale banken later deze maand. Afgelopen zaterdag zette de Amerikaanse president Joe Biden zijn handtekening onder de overeenkomst om het schuldenplafond van de overheid te verhogen. Daarmee zijn de betalingsproblemen van de VS definitief afgewend.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 766,45 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 928,66 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,5 procent. Parijs bleef vrijwel ongewijzigd.

Naast Shell (plus 1 procent) deed chemicaliëndistributeur IMCD goede zaken met een koerswinst van 1,6 procent. ASMI sloot de rij in de AEX met een min van 0,6 procent, na een adviesverlaging door Degroof Petercam.

In de MidKap stond maaltijdbezorger Just Eat Takeaway bovenaan met een winst van 2,7 procent. Laadpalenmaker Alfen was de grootste daler met een verlies van 2,5 procent na een flinke verlaging van het koersdoel door Berenberg.

Heijmans won 0,4 procent. Het bouwconcern heeft ter ere van zijn 100-jarig bestaan het predicaat Koninklijk ontvangen.

De euro was 1,0691 dollar waard, tegen 1,0720 dollar op vrijdag. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 72,88 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 77,20 dollar per vat.