Duitse export stijgt in april, maar krachtig herstel blijft uit

De export van Duitsland is in april weer gestegen na de forse daling in maart. Het herstel van de uitvoer van de grootste economie van de eurozone en de belangrijkste handelspartner van Nederland lijkt goed nieuws, maar is volgens ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski te zwak om echt voor opluchting te zorgen. Ook zijn er volgens hem zeer weinig tekenen van een sterker herstel in de komende maanden.

Na de ineenstorting in maart herstelde de Duitse uitvoer zich in april en steeg met 1,2 procent ten opzichte van een maand eerder, meldde het Duitse statistiekbureau Destatis. Economen hadden gerekend op een nieuwe exportdaling, na de afname van 6 procent in maart. Op jaarbasis steeg de export in april met 1,5 procent.

Maar Brzeski verwacht dat de Duitse export dit jaar geen groeimotor zal zijn. Sinds afgelopen zomer laat de Duitse uitvoer al grote schommelingen zien. De algemene trend wijst volgens de ING-econoom echter naar beneden en niet naar boven.

Ook werd bekend dat de import in april met ruim 10 procent op jaarbasis is gezakt. De invoer nam ten opzichte van een maand eerder met 1,7 procent af. Het handelsoverschot, het verschil tussen de export en import, nam daardoor toe tot dik 18 miljard euro.

“Handel is niet langer de sterke veerkrachtige groeimotor van de Duitse economie die het vroeger was, maar eerder een rem. Problemen in de toeleveringsketen, een meer gefragmenteerde wereldeconomie en China dat steeds beter in staat is om goederen te produceren die het eerder van Duitsland kocht, zijn allemaal factoren die de Duitse export drukken”, aldus Brzeski.

De handelscijfers van april vormen volgens de econoom dan ook een nieuw bewijs dat de traditionele groeimotor van de Duitse economie, de export, hapert. Daarnaast zullen de aanhoudende verzwakking van de orderboeken van de exportbedrijven, de verwachte vertraging van de Amerikaanse economie die goed is voor ongeveer 10 procent van de totale Duitse export, en de hoge inflatie hun sporen nalaten op de Duitse export in de komende maanden.