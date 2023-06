EU verlengt importbeperkingen voor Oekraïens graan

De Europese Unie wil de importbeperkingen voor graan en andere landbouwproducten uit Oekraïne verlengen. Oost-Europese boeren kunnen de hervatting van de import van de goedkope waar van Oekraïense concurrenten nog niet aan, meent de Europese Commissie.

De commissie besloot eind april dat Oekraïense tarwe, maïs, koolzaad en zonnebloemzaad voorlopig niet meer welkom zijn in Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Bulgarije. Die landen laten de Oekraïense producten na een aanvankelijke complete blokkade wel weer door op weg naar de rest van de wereld.

Oekraïne probeert van de importbeperkingen af te raken en Nederland en andere landen tekenden ook protest aan bij de commissie. Maar die wil de maatregelen nu toch verlengen, tot 15 september. Ze zouden op 5 juni aflopen.

De vier buurlanden van Oekraïne plus Bulgarije waren in actie gekomen, omdat de graanprijzen op hun lokale markten fors waren gezakt. Door logistieke problemen kwam veel Oekraïens graan niet zoals gewoonlijk in bijvoorbeeld Afrika en de Arabische wereld terecht, maar bleef het in Oost-Europa. De Oekraïense landbouwproducten moeten sinds de Russische invasie plotseling via Europa hun weg naar klanten vinden, omdat de door Rusland beheerste Zwarte Zee moeilijk toegankelijk is.

De EU had Oekraïne een jaar geleden juist vrijgesteld van importheffingen en quota. Zo hoopte zij het land aan inkomsten te helpen na de Russische invasie, waardoor ook de economie was ingestort.