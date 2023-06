Japanse elektronicabedrijven zetten Nikkei op stevige winst

De aandelenbeurs in Tokio liet maandag een stevige winst zien onder aanvoering van de Japanse elektronicabedrijven Sony, Sharp en Panasonic. Ook de andere Aziatische markten wonnen terrein. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar positief werd gereageerd op de goedkeuring van het akkoord om het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid te verhogen. Zaterdag zette de president Joe Biden de langverwachte handtekening onder de overeenkomst. Daarmee zijn de betalingsproblemen van de Verenigde Staten definitief afgewend.

Beleggers verwerkten ook nog de banencijfers uit de VS, die van grote invloed zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve. De signalen waren ietwat gemengd, want er kwamen in mei veel meer banen bij dan verwacht, terwijl de werkloosheid opliep. Beleggers hopen dat de banencijfers precies voldoende zijn voor de Fed om de rente volgende week niet verder te verhogen.

Sony, Sharp en Panasonic dikten tot 5 procent aan. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, noteerde mede daardoor 1,8 procent in de plus. Uit gegevens van de Japanse bank Jibun bleek dat de dienstensector van het land in mei voor de zesde maand op rij is gegroeid. Winkelbedrijf Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, steeg 3 procent.

Het Japanse oliebedrijf Inpex klom 2,8 procent dankzij een verdere stijging van de olieprijzen. Tijdens de vergadering van oliekartel OPEC+ afgelopen zondag besloot Saudi-Arabië om de eigen olieproductie in juli vrijwillig met een miljoen vaten per dag te verlagen om de prijs te stutten.

De Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,5 procent, na de opmars van 4 procent op vrijdag. De Chinese vastgoedbedrijven verloren wat terrein na de stevige koerswinsten van voor het weekeinde die volgden op speculatie dat de Chinese autoriteiten meer maatregelen zullen nemen om de geplaagde vastgoedsector te ondersteunen. Daarnaast meldde marktonderzoeker Caixin dat de mate van activiteit in de dienstensector van het land in mei verder is toegenomen. De hoofdindex in Shanghai won 0,1 procent.

De All Ordinaries in Sydney klom 1 procent voorafgaand aan het rentebesluit van de Australische centrale bank op dinsdag. Economen verwachten dat de rente in Australië ongewijzigd zal blijven na de verrassende verhoging een maand geleden. De Kospi in Seoul won 0,6 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix verloor 1,2 procent, na de recente sterke koerswinsten in de chipsector.