Expert: materialentekort bedreigt waterstofproductie Europa

Een tekort aan grondstoffen en materialen die nodig zijn voor de productie van waterstof moet op korte termijn worden aangepakt. Anders kan het ertoe leiden dat waterstof in Europa te duur wordt om een belangrijke rol te spelen in de energietransitie, zegt onderzoekscentrum ZSW.

Onderzoekster Maike Schmidt van het onderzoekscentrum voor zonne-energie en waterstof wijst erop dat bepaalde grondstoffen als iridium en scandium slechts in beperkte mate beschikbaar zijn. Bovendien komen die grondstoffen veelal uit landen als Rusland en China. “Als er schaarste optreedt, gaat de prijs omhoog. En stijgende kosten zorgen er op hun beurt voor dat waterstof duurder wordt.”

Waterstof wordt geproduceerd in zogeheten elektrolyse-apparaten. Die scheiden de waterstof en zuurstofmoleculen die in water zitten. Makers van die apparaten zouden er goed aan doen om het gebruik van iridium en scandium terug te dringen. Ook zou Europa meer op circulair grondstoffengebruik in moeten zetten en materialen uit andere apparaten door middel van recycling terugwinnen.

Waterstof wordt gezien als een mogelijke brandstof voor schepen, vliegtuigen en vrachtwagens, maar ook voor de industrie. Bovendien kan waterstof als een soort batterij dienen door het te produceren als er meer stroom uit zonne- en windenergie komt dan gebruikt kan worden. Als er minder stroom uit groene bronnen komt dan er vraag is, kan de waterstof weer worden omgezet in stroom.