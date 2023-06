Shell wil af van energieleverancier voor Nederlandse huishoudens

Shell zoekt een koper voor een onderdeel dat huishoudens in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland van gas en licht voorziet. Nog geen twee jaar geleden kondigde het olie- en gasconcern aan de Nederlandse markt te betreden voor energielevering aan particulieren. Maar nu blijkt het te lastig om voldoende winst te behalen met die activiteiten.

“Het afgelopen jaar zijn veranderingen op de markt in gang gezet die we niet hadden voorzien toen we ermee begonnen. Vrij snel na dat moment brak de oorlog in Oekra├»ne uit. Het is nu tijd om de focus te verleggen naar activiteiten waar meer waarde geleverd kan worden”, zegt een woordvoerster van Shell.

Bij de komst naar Nederland van Shell Energy, zoals de energieleverancier heet, benadrukte het bedrijf dat de stroom van windmolens en zonnepanelen zou komen. Maar het energieconcern wil dat ook duurzame activiteiten goede rendementen opleveren. Topman Wael Sawan liet onlangs weten minder presterende activiteiten te willen afstoten. In januari kondigde het bedrijf al aan kritisch naar de toekomst van Shell Energy te kijken.

De grote prijsschommelingen op de energiemarkt zetten de marges het afgelopen jaar onder druk. In het Verenigd Koninkrijk, waar zo’n 1,4 miljoen huishoudens hun energiecontract bij Shell hebben, komt daar ook strenge regulering bij. Een speciale toezichthouder voor de energiemarkt stelt daar de maximumtarieven vast die leveranciers mogen vragen aan particulieren.

Het bedrijf had in Nederland ongeveer 12.500 particuliere klanten. Voor hen verandert niets en het is ook nog altijd mogelijk om een nieuw contract af te sluiten, benadrukt Shell. Naar verwachting duurt het nog enige tijd voordat het concern een nieuwe eigenaar voor de activiteiten heeft gevonden. In Duitsland krijgen ongeveer 110.000 particulieren elektriciteit of gas via Shell.