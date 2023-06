Personeel drietal industriële bakkers staakt om cao-conflict

Het personeel van drie industriële bakkerijen staakt vanaf donderdagochtend 48 uur lang. Dat hebben vakbonden FNV en CNV aangekondigd nadat de werkgevers in de bakkersbranche een ultimatum om met een beter loonbod te komen hadden laten verlopen.

Het gaat om twee vestigingen van Bakkerij Borgesius, die onder meer voor Albert Heijn brood maakt, en de Eindhovense vestiging van Dutch Bakery. Ook dat bedrijf maakt brood voor supermarkten.

De vakbonden willen 14,3 procent salaris erbij voor de circa 51.000 mensen die in de bakkersbranche werken. Ook eisen zij automatische prijscompensatie. “De bakkers kunnen niks met de krenterige 6,75 procent extra salaris die de werkgevers hun gemiddeld per jaar willen geven”, zegt FNV-bestuurder Ron Vos. Zijn CNV-collega Nicole Engmann-van Eijbergen is het daarmee eens. “Bij de vorige cao kwamen de werkgevers weg met een veel te lage loonsverhoging, nu willen ze weer een cao afsluiten die ten koste gaat van hun eigen mensen. Onbegrijpelijk.”

Van de mensen in de bakkersbranche werkt zo’n 15 procent bij grote industriële bakkers. Met stakingen richten de bonden zich wel vooral op die bedrijven. De overige circa 44.000 mensen werken bij ambachtelijke bakkerijen.