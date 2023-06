AEX koerst af op hoger begin door hoop rentepauze in VS

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag licht hoger te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. De hoop dat de Federal Reserve volgende week de rente niet verder gaat verhogen, is weer toegenomen na nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is gestegen tot het hoogste niveau sinds oktober 2021. De Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt daarmee te verslechteren en de Fed zou daardoor een pauze kunnen inlassen met de renteverhogingen.

De situatie op de arbeidsmarkt speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Fed. De Amerikaanse centrale bankiers vergaderen volgende week dinsdag en woensdag over het rentetarief. Op de eerste vergaderingsdag komt nog het Amerikaanse inflatiecijfer over mei naar buiten. Economen verwachten dat de inflatie in de grootste economie ter wereld vorige maand iets is afgekoeld.

De kerninflatie, waarin de sterk schommelende energie- en voedselprijzen niet worden meegenomen, blijft echter hardnekkig hoog. De kans is dan ook groot dat de Fed zelfs bij een rentepauze zal hinten op een mogelijke verdere verhoging in juli. Naast de Fed vergadert ook de Europese Centrale Bank (ECB) volgende week over de rente. ECB-president Christine Lagarde heeft echter al aangegeven dat de strijd tegen de hoge inflatie nog niet is gestreden en de rentetarieven in de eurozone zo goed als zeker verder zullen worden opgeschroefd.

De Aziatische aandelenmarkten wonnen vrijdag terrein. Zwakker dan verwachte inflatiecijfers uit China wakkerden daarbij de hoop aan op meer steunmaatregelen van Beijing om de economie aan te jagen. In Tokio ging de Nikkei 2 procent hoger het weekeinde in. De Japanse hoofdindex stijgt al negen weken op rij. Dat is de langste winstreeks op weekbasis in meer dan vijf jaar. De Hang Seng-index in Hongkong won tussentijds 0,8 procent.

Op het Damrak zullen de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI mogelijk bewegen op de omzetcijfers van TSMC. De grote Taiwanese chipfabrikant, een belangrijke afnemer van de chipmachines van ASML, zag de omzet in mei met ruim 19 procent stijgen ten opzichte van een maand eerder. Op jaarbasis namen de verkopen wel met bijna 5 procent af.

De euro was 1,0780 dollar waard, tegen 1,0776 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent in prijs tot 70,79 dollar. Brentolie kostte ook 0,7 procent minder, op 75,45 dollar per vat.