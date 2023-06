Europese gasprijs fors omhoog, mede door warm weer

De Europese gasprijs is vrijdag flink gestegen, mede door het warme weer in grote delen van Europa waardoor er meer vraag is naar stroom voor bijvoorbeeld airconditioners en ventilatoren. Maar ook tekenen van toenemende concurrentie vanuit Azië voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) zorgen voor een stijgende prijs.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs van een megawattuur met 22 procent tot bijna 33 euro. Deze week is de prijs al 38 procent gestegen. Dat is de eerste wekelijkse stijging sinds maart.

De markt dreigt krapper te worden met ook Aziatische landen die meer pogingen doen om lng te bemachtigen vanwege een hittegolf die eraan komt in delen van Azië. Verder liggen verschillende Noorse gasvelden langer stil. Noorwegen is de belangrijkste gasleverancier aan Europa.

Eind vorige maand zakte de gasprijs nog naar het laagste niveau in bijna twee jaar. De daling werd veroorzaakt door het milde weer, de toegenomen import van lng en gasvoorraden die beter gevuld zijn dan verwacht. Ook hebben bedrijven en huishoudens bespaard op gasverbruik.

Vorig jaar schoot de gasprijs nog keihard omhoog vanwege de Russische invasie van Oekraïne en de sterk geslonken gasleveringen vanuit Rusland aan Europa. In augustus werden zelfs pieken bereikt van meer dan 340 euro.