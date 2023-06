FNV dreigt met staking bij afhandelaar Swissport Cargo op Schiphol

Vakbond FNV dreigt met stakingen bij vrachtafhandelbedrijf Swissport Cargo op Schiphol. De directie van het bedrijf krijgt van de bond nog tot woensdag halverwege de dag de tijd om in te gaan op eisen voor een nieuwe cao, anders zullen medewerkers hun werk neerleggen.

FNV-bestuurder Stijn Jansen legt uit dat vliegtuigen dan niet met vracht beladen zullen worden. Passagiers zullen geen last hebben van de acties, want hun koffers worden door een andere tak van Swissport verwerkt waar geen actie wordt gevoerd. Een nieuwe kofferchaos op Schiphol zoals die er vorige zomer was, zou door deze staking dus niet moeten kunnen ontstaan.

De vrachthandelaars laden onder meer bloemen in en uit. Ook bijvoorbeeld producten als iPhones of medicijnen worden volgens FNV veel met het vliegtuig vervoerd.

FNV ergert zich eraan dat Swissport Cargo met de ondernemingsraad een loonsverhoging van minimaal 4,25 procent heeft afgesproken, zonder dat de bond hier enige inspraak in had. Jansen vindt de loonsverhoging voor de circa 200 tot 250 medewerkers ruim onvoldoende. “Een Swissport-vrachtmedewerker verdient al fors minder dan zijn collega bij een ander bedrijf in deze sector.”

De bond wil dat de onderneming de lonen zodanig verhoogt dat de flinke prijsstijgingen van de laatste tijd worden gecompenseerd. Dat zou volgens Jansen neerkomen op een plus van 14,3 procent. Daarbij eist hij in het ultimatum dat Swissport Cargo met de vakbond over een cao onderhandelt en niet een arbeidsvoorwaardenregeling overeenkomt met de ondernemingsraad.