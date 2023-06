ING: Nederlanders betalen stap voor stap minder voor energie

Nederlanders betalen maandelijks langzaam maar zeker steeds minder voor hun energie. Volgens een analyse van transactiedata door ING gaat het gemiddelde voorschotbedrag dat huishoudens elke maand kwijt zijn stap voor stap wat omlaag. Inmiddels ligt dit bedrag 30 euro onder de piek, blijkt uit de berekeningen.

Na de Russische inval in Oekraïne begonnen de energieprijzen vorig jaar in rap tempo op te lopen. Dat is ook te zien in cijfers over het gemiddeld voorschotbedrag. Dit lag aanvankelijk rond de 150 euro, maar piekte in december op 212 euro. Daarna zette een daling in. Inmiddels betalen huishoudens volgens de laatste gegevens over mei nog 182 euro in de maand.

ING stelt dat het energieprijsplafond van de overheid, dat in januari is ingegaan, zijn uitwerking niet heeft gemist. Daardoor krijgen de meeste huishoudens korting op hun energierekening. Ook liggen de leveringstarieven van energiebedrijven inmiddels een stuk lager dan eind vorig jaar, weet de bank. Dit heeft te maken met de relatief zachte winter, waardoor de gasopslagen redelijk op niveau bleven en de rust op de energiemarkt weer enigszins terugkeerde.

Daar staat tegenover dat mensen dit jaar wel meer kwijt zijn aan energiebelastingen. Met ingang van januari is de tijdelijke btw-verlaging op energie daarnaast weer teruggedraaid.

De deskundigen van ING benadrukken wel dat het gemiddelde voorschotbedrag nog niet voor alle huishoudens aan het dalen is. Dit heeft ook te maken met welk energiecontract je precies hebt. Volgens de bank zijn twee op de vijf huishoudens wel weer goedkoper uit dan in december. In februari was dit nog bij een op de vijf huishoudens het geval.

Een derde van de huishoudens zou nu nog boven zijn voorschotbedrag van december zitten. Volgens ING gaat dat mogelijk om mensen van wie het voorschotbedrag eerder nog te laag was afgesteld. Ook zijn er huishoudens die eerst nog in een voordelig meerjarig vast contract zaten dat inmiddels is afgelopen.

ING verwacht dat het gemiddelde voorschotbedrag de komende tijd nog wat verder omlaag gaat. “Op de Europese groothandelsmarkt zijn de inkoopprijzen van energie inmiddels flink gedaald. Kijken we voorzichtig vooruit, dan is de verwachting dat de energietarieven voor de consument in het kielzog van de groothandelsmarktprijzen nog wat verder zullen dalen en steeds vaker onder de tarieven van het prijsplafond zullen uitkomen”, aldus de bank.