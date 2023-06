Netbeheerders doen oproep aan bedrijven in drie provincies

Netbeheerders TenneT, Liander en Stedin willen dat meer bedrijven in Flevoland, Gelderland en Utrecht flexibeler worden in hun elektriciteitsverbruik. Zo moet er ruimte komen om nieuwe bedrijven aan te sluiten in die provincies. Anders kunnen op den duur zelfs nieuwe aansluitingen voor woningen in gevaar komen. Een eerdere oproep leverde weinig animo op.

De netbeheerders doen een nieuwe oproep. Melden zich opnieuw nauwelijks bedrijven, dan gaat het stroomnet langer op slot, stellen ze. Dat zou niet alleen bedrijven treffen maar op lange termijn mogelijk dus ook huishoudens. Die worden nu nog ontzien. Dat probleem zou vooral in de provincie Utrecht dreigen.

TenneT waarschuwde vorig jaar al dat de grenzen van het hoogspanningsnet in zicht waren in Flevoland, Gelderland en Utrecht. Onder meer zonneparken en laadpalen vragen veel ruimte op het stroomnet, maar ook willen bedrijven steeds vaker overstappen op elektrische productie in plaats van bijvoorbeeld gas. Dat heeft vooral gevolgen voor grote bedrijven als supermarkten en industrie, maar is ook te merken op de regionale netten van beheerders Stedin en Liander. Daardoor zijn er inmiddels wachtlijsten voor aansluitingen van grootverbruikers.

Als bedrijven zich aanmelden voor flexibel energieverbruik beloven ze op de drukste momenten, net als op de snelwegen tussen 07.00 en 09.00 uur en tussen 16.00 en 20.00 uur, minder stroom te gaan gebruiken. Daarvoor krijgen ze een vergoeding. De extra ruimte die ontstaat kan gebruikt worden om meer bedrijven aan te sluiten.

“Het gaat vaak per bedrijf maar om een paar uur per jaar”, legt een woordvoerster van TenneT uit. “Als we genoeg bedrijven hebben ontstaat er zo op alle drukke momenten wat ruimte. Het is nu nog filerijden op het stroomnet, maar we willen voorkomen dat je straks niet eens meer achteraan de file kan aansluiten.”

Bij veel bedrijven is het onbekend wat het ‘spitsmijden’ precies inhoudt, denkt de zegsvrouw. De drie netbeheerders proberen dat nu duidelijker te maken, onder meer met een webinar voor ondernemers.