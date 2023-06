NS moet werknemers definitief toeslag betalen over alle vakantie

De Nederlandse Spoorwegen (NS) moeten hun personeel definitief onregelmatigheidstoeslag betalen over alle vakantiedagen. Dat heeft de Hoge Raad beslist die daarmee een eerdere uitspraak van het gerechtshof bekrachtigde. De uitspraak kan een dure worden voor NS dat duizenden werknemers mogelijk nog geld verschuldigd is.

De NS maakte in 2016 afspraken met de vakbonden over een nieuwe cao. Daarbij werd een onregelmatigheidstoeslag afgesproken over hun wettelijke vakantie-uren, die met terugwerkende kracht vanaf 2012 werd betaald. Maar NS-personeel heeft meer vakantie-uren dan alleen de wettelijke en enkele werknemers kaarten aan dat ze hun onregelmatigheidstoeslag ook over de andere uren zouden moeten ontvangen.

De rechter ging daar in mee en uiteindelijk ook de Hoge Raad. Eerder had de advocaat-generaal al het advies gegeven om het NS-personeel in het gelijk te stellen. Er is namelijk een wettelijke verplichting om het volledige loon door te betalen voor alle vakantie. Dat geldt ook voor de onregelmatigheidstoeslag.

De drie werknemers eisten tussen mei 2012 en mei 2018 tussen de 1544 en 3238 euro aan achterstallig loon. Mogelijk zijn die bedragen nog toegenomen. Ook zijn er veel meer werknemers die recht hebben op een nabetaling, omdat veel treinpersoneel onregelmatige uren werkt.