PPG geeft toe en sluit cao-akkoord voor 10 procent meer loon

Medewerkers van verffabrikant PPG krijgen een tiende meer loon. Dat hebben het Amerikaanse bedrijf en vakbond FNV afgesproken na weken van stakingen. Daarbij werd bij vestigingen in Amsterdam, Den Bosch, Tiel en Uithoorn het werk neergelegd.

FNV-bestuurder Erik de Vries noemt het bereikte akkoord “een klinkende overwinning voor de vakbondsleden bij PPG”. “Zij hebben hier wekenlang voor gestaakt terwijl het bedrijf halsstarrig aan een lagere loonsverhoging volhield, maar uiteindelijk is PPG tot inkeer gekomen.” FNV gaat het bereikte akkoord positief aan zijn leden voorleggen.

PPG is in Nederland bekend van verfmerken als Histor en Sigma. In totaal werken in Nederland zo’n 1100 mensen bij het bedrijf.

Komende week zou weer gestaakt worden in Tiel, Den Bosch en Uithoorn. Woensdag zouden werknemers uit verschillende fabrieken naar Amsterdam komen voor een landelijke staking. Deze acties gaan niet door, aldus FNV.

Ook CNV zegt tevreden te zijn over het resultaat en legt dit positief voor aan de leden. “Zij krijgen nu twee weken de tijd om zich over het resultaat te buigen. Pas als zij het ook voldoende vinden, is er sprake van een nieuwe cao. Vinden zij het te weinig, dan pakken we de acties zo weer op”, zegt CNV-bestuurder Chantal van Binsbergen.

PPG was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.