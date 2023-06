Bouwend Nederland: nog geen problemen door warm weer

De bouwsector in Nederland ondervindt nog geen problemen door het warme weer van de afgelopen tijd. Dat laat een woordvoerder van brancheorganisatie Bouwend Nederland weten. Volgens hem wordt wel wat vaker gepauzeerd en “krijgen bouwvakkers af en toe een ijsje”.

Hij stelt dat werken met warm weer er toch een beetje bijhoort in de bouw. “Ik krijg geen signalen van grote problemen met werk. Het is nog niet zo extreem heet dat extra maatregelen worden genomen. Werkzaamheden worden misschien wel iets anders ingepland.”

Bouwend Nederland heeft een lijst met maatregelen voor werken in extreme hitte om verbranding of uitdroging te voorkomen. Zo moet er voldoende koel drinkwater op bouwplaatsen beschikbaar zijn of werktijden worden aangepast, bijvoorbeeld door een tropenrooster waarbij vroeger wordt begonnen en eerder wordt gestopt met werk. Ook kunnen extra ventilatoren worden geplaatst en kleding worden aangepast, met bijvoorbeeld koelvesten. Verder worden apparaten die veel warmte afgeven zoveel mogelijk uitgezet en wordt indien mogelijk zoveel mogelijk in de schaduw gewerkt.

Daarnaast zijn werkgevers verplicht om zonnebrandcrème op de bouwplaats beschikbaar te stellen. Werknemers moeten hier ook gebruik van maken of een zelf meegebrachte zonnecrème gebruiken, aldus Bouwend Nederland. Als arbeiders toch last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid of duizeligheid dan moet zo snel mogelijk een koele omgeving worden opgezocht.