FNV: fonds voor mensen die baan verliezen door energietransitie

Vakbond FNV wil dat minister Rob Jetten (Klimaat) een fonds opzet voor werknemers die door klimaatbeleid en de omslag naar duurzame energie hun baan kwijtraken. De vakbond overhandigt maandag in Rotterdam een manifest aan minister Jetten. Met het zogeheten WERK-fonds kunnen werknemers in bijvoorbeeld de kolenindustrie zonnepanelen installeren of het elektriciteitsnet verzwaren.

Het fonds moet volgens FNV beschikbaar zijn voor alle werknemers die hun baan kwijtraken door de energietransitie, vooral mensen in de fossiele sector en zware industrie. Bij het fonds hoort onder meer financiĆ«le compensatie in geval van inkomstenverlies. “Dit garantiefonds moet ervoor zorgen dat werknemers de energietransitie op een rechtvaardige manier kunnen doormaken en niet zelf de rekening gepresenteerd krijgen”, zegt bestuurslid Bas van Weegberg.

Volgens Marco van Roosendaal, medewerker bij een kolenoverslagbedrijf in Rotterdam, is het de vraag of hij en zijn collega’s zich kunnen omscholen naar banen die ontstaan door de energietransitie. “Daar hebben wij een steun in de rug bij nodig in de vorm van tijd, geld en opties.” De regering heeft al 22 miljoen euro toegezegd voor mensen in onder meer de kolensector die hun baan verliezen door milieumaatregelen.

Verschillende milieuorganisaties waaronder Milieudefensie, Greenpeace en Natuur en Milieu noemen het belangrijk dat er een dergelijks fonds komt. “We willen dat er goed wordt gezorgd voor werknemers in sectoren die veranderen of verdwijnen”, schrijven ze in een gezamenlijke verklaring. De organisaties vinden dat de verantwoordelijkheid bij werkgevers ligt. “Zij hebben lang geprofiteerd van de situatie zoals die was. Het is daarom rechtvaardig dat vervuilende bedrijven zelf de rekening oppakken van een sociale transitie, zodat de lasten voor belastingbetalers beperkt blijven.”