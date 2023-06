JPMorgan sluit vlak op Wall Street na Epstein-schikking

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase is maandag op Wall Street vlak geƫindigd. Beleggers leken niet al te zeer onder de indruk van de schikking die de bank trof met slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Die beschuldigden JPMorgan ervan te hebben geprofiteerd van de banden met de multimiljonair omdat de zakenrelatie bleef bestaan zelfs nadat Epstein in een zedenzaak waar minderjarigen bij betrokken waren schuld had bekend. JPMorgan betaalt de slachtoffers van Epstein 290 miljoen dollar, maar erkent geen aansprakelijkheid. Het aandeel ging een fractie omlaag.

Tesla ging 2,2 procent omhoog, waarmee de maker van elektrische auto’s de trend omhoog doorzet. Het bedrijf van miljardair Elon Musk kende daarmee zijn twaalfde winstdag op rij. Afgelopen weekeinde liet Tesla weten op zoek te zijn naar lokale leveranciers van onderdelen in Mexico en zich voor te bereiden op de bouw van zijn eerste fabriek in dat land.

Apple steeg 1,6 procent en kwam daarmee op een recordstand terecht. De iPhonemaker klimt voorzichtig richting een marktwaarde van 3 biljoen dollar nu de meeste reacties op de door het bedrijf aangekondigde VR-bril positief zijn.

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway steeg 0,9 procent in New York. De Amerikaanse tak van het Nederlands-Britse bedrijf gaat 15 procent van zijn personeel ontslaan. Bovendien heeft Grubhub, zoals die tak heet, vermoedelijk weinig last van een wet die bezorgers in New York een minimumloon belooft. Het bedrijf heeft weinig eigen bezorgers en biedt vooral besteldiensten aan restaurants met eigen bezorgers.

De beurshandel stond verder vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en op die dag komt ook nog het Amerikaanse inflatiecijfer over mei naar buiten. Beleggers hopen dat de Fed woensdag even een pauze zal houden.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 34.066,33 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 4338,93 punten en techbeurs Nasdaq dikte 1,5 procent aan tot 13.461,92 punten.

Beursuitbater Nasdaq verloor haast 12 procent. Het beursbedrijf koopt het softwarebedrijf Adenza voor ongeveer 10,5 miljard dollar. Analisten vinden de prijs die Nasdaq betaalt te hoog.

De olieprijzen stonden onder druk door een negatief rapport van zakenbank Goldman Sachs. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,2 procent tot 67,22 dollar en Brentolie werd 3,8 procent goedkoper op 71,96 dollar per vat.