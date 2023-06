Korte pinstoring leidde tot betalingsproblemen in winkels

Een pinstoring heeft er maandag enige tijd voor gezorgd dat mensen moeite hadden om te betalen in winkels. De storing trof onder meer klanten van ING, ABN AMRO en Rabobank, valt op te maken uit meldingen op de website allestoringen.nl. Na ongeveer een uur waren de problemen weer voorbij.

De storing begon even na 15.00 uur. Volgens Betaalvereniging Nederland ging het waarschijnlijk om een korte hapering, want in de waarschuwingssystemen dook die niet op. De vereniging en alle bedrijven die zich met pinbetalingen bezighouden geven storingsmeldingen aan elkaar door zodra er zich problemen voordoen.