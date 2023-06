Aandacht voor inflatie VS en Fed-vergadering op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt. Dat cijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint later op de dag aan zijn tweedaagse rentevergadering en beleggers hopen dat de inflatie in de grootste economie ter wereld in mei voldoende is afgekoeld zodat de rente voorlopig niet verder verhoogd hoeft te worden.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen na de hogere slotstanden op Wall Street. Vooral de chip- en techbedrijven zullen in de belangstelling staan dankzij de stevige koerswinsten bij Aziatische en Amerikaanse branchegenoten.

De Aziatische aandelenmarkten wonnen dinsdag overwegend terrein. De Nikkei in Tokio was een positieve uitblinker en sloot 1,8 procent hoger onder aanvoering van de Japanse chip- en techbedrijven. De beurs in Shanghai daalde 0,1 procent na het besluit van de Chinese centrale bank om de rente op kortlopende leningen voor het eerst in tien maanden te verlagen. Op donderdag neemt de centrale bank een besluit over de rentetarieven op leningen met langere looptijden. Beleggers hopen dat die ook worden verlaagd om het kwakkelende herstel van de Chinese economie aan te jagen.

Op het Damrak staat RoodMicrotec in de belangstelling. De toeleverancier voor de chipsector wordt overgenomen door zijn branchegenoot Microtest voor in totaal 28,9 miljoen euro. Het bod van 0,35 euro per aandeel biedt een overnamepremie van bijna 36 procent ten opzichte van de slotkoers van maandag.

Ook Just Eat Takeaway weet de aandacht op zich gericht. De maaltijdbezorger gaat 15 procent van zijn personeel ontslaan bij zijn Amerikaanse tak Grubhub. Bovendien heeft Grubhub vermoedelijk weinig last van een wet die bezorgers in New York een minimumloon belooft. Het bedrijf heeft weinig eigen bezorgers en biedt vooral besteldiensten aan restaurants met eigen bezorgers.

Snellaadbedrijf Fastned liet weten bijna 22 miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van een obligatielening. Het geld zal worden gebruikt om het snellaadnetwerk in Europa uit te breiden.

De euro was 1,0787 dollar waard, tegen 1,0747 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 67,33 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 72,23 dollar per vat.